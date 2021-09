Klimacamp von Fridays for Future am Alten Meßplatz geplant

Die Umweltaktivistinnen und -aktivisten von Fridays for Future (FFF) in Mannheim wollen von Samstag, 18. September, bis Samstag, 25. September, ein „Klimacamp“ am Alten Meßplatz errichten. Das hat die Gruppe in den sozialen Medien angekündigt. Damit wollen die Klimaaktivisten nach eigenen Angaben Menschen auf die Klimakrise aufmerksam machen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dafür werden die Aktivistinnen und Aktivsten ihre Zelte am Alter in der Nähe des Alten Meßplatzes in der Neckarstadt aufschlagen. „Kommt vorbei wann ihr wollt und bleibt solange ihr wollt! Natürlich könnt ihr auch gern übernachten. Wir freuen uns auf euch!“, heißt es im Facebook-Post weiter.

Vorträge und Workshops

Per Twitter erklärte die Gruppe auch, dass man mit Workshops oder Vorträgen alle Aspekte der Klimagerechtigkeit behandeln will. Am Freitag, 24. September, rufen Fridays for Future in Mannheim dann zum globalen Klimastreik auf. Demonstriert wird ab 17 Uhr auf dem Alten Meßplatz.

„Zwei Tage vor der vermutlich wichtigsten Bundestagswahl Deutschlands gehen wir weltweit auf die Straßen. Unter dem Motto #AlleFürsKlima rufen wir alle auf, mit uns laut zu sein und für eine 1,5˚C-konforme Politik zu kämpfen“, wurde auf der Homepage angekündigt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unterstützung für FFF

Kurz vor der Bundestagswahl werden an diesem Tag hunderte Aktionen weltweit und in ganz Deutschland stattfinden. „Die Evangelische Kirche Mannheim unterstützt das Vorhaben und Anliegen dieser Aktion und die Demonstration vor Ort“, teilt das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche Mannheim dazu am Mittwoch mit.

„Wir müssen uns entschieden für die Wahrung unserer Schöpfung positionieren“, wird Carolin Banasek-Richter, Klimaschutzmanagerin bei der Evangelische Kirche Mannheim, darin zitiert. „Seien Sie am 24. September dabei und gehen Sie mit Fridays For Future für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit auf die Straße!“, so Banasek-Richter weiter.

Stadt äußert sich nicht

Die Stadt Mannheim wollte sich indes auf Anfrage dieser Redaktion nicht zum Thema des Klimacamps auf dem Alten Meßplatz äußern. In mehreren deutschen Städten hatten die Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppierung schon Camps abgehalten.