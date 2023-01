Klimaaktivisten halten Mahnwache für angeklagten Mitstreiter vor Mannheimer Amtsgericht

Mannheim. Sitzt heute mit dem Mathematik-Student Leo E. der Richtige auf der Anklagebank? Für die Klimaaktivisten der Letzten Generation ist die Antwort auf ihre selbst gestellte Frage schon jetzt klar, egal wie das Urteil am Ende lautet.

Sie haben sich an diesem frühen Freitagmorgen zur Mahnwache für ihren Mitstreiter vor dem Amtsgericht Mannheim aufgestellt - und darauf sogar in der Zeitung per Anzeige aufmerksam gemacht. Die Klimaaktivisten haben in der Vergangenheit auch in Mannheim mehrfach Straßen blockiert, um auf ihr Anliegen

Wie können strafrechtliche Folge aussehen?

Der Student und Aktivist steht an diesem Tag wegen Nötigung vor Gericht. Sein Fall ist damit in Mannheim der zweite Prozess, in dem die Richter und Richterinnen am Amtsgericht Mannheim darüber urteilen müssen, welche strafrechtlichen Folgen solche Methoden wie das auf Ankleben auf der Straße haben können.

Rund 20 Aktivisten der Gruppe Letzte Generation sind an diesem Morgen gekommen. „Wir rechnen diesmal mit keinem Freispruch. Aber auch Strafen halten uns nicht ab, wir werden weiter Kleben und protestieren. Ein bisschen Klimaschutz reicht längst nicht mehr aus.“ sagt Raúl Semmler von der Letzten Generation.

Bundesregierung verfehlt Klimaziele

Die versammelten Aktivisten sind schon vor dem Start der Verhandlung davon überzeugt: Die Bundesregierung hat ihre Klimaziele verfehlt, weshalb ein für die Letzte Generation friedlicher Protest dagegen nicht bestraft werden sollte