Klima: 25 Forderungen an die Stadt

Das Umweltforum hat seine Broschüre „Klimaschutz in Mannheim – Energiewende jetzt!“ aktualisiert und 25 Forderungen für den Klimaschutz in der Stadt formuliert. Die Forderungen basieren, wie die Initiative mitteilt, auf „umfangreichen Recherchen“ zu Daten und Maßnahmen für die Energie- und Verkehrswende.

Kritik übt das Umweltforum beispielsweise am städtischen Klimaschutzaktionsplan 2030. Darin seien zwar viele Ideen für den Klimaschutz aufgelistet. Allerdings ohne, so das Umweltforum, dass zuvor konkret ermittelt wurde, was aus dem bisherigen Klimaschutzkonzept 2020 bereits umgesetzt wurde und welche Schlussfolgerungen sich daraus ziehen lassen. „So hat die Stadt Mannheim ihr selbstgestecktes Ziel, bis zum Jahr 2020 die Kohlendioxid-Emissionen gegenüber 1990 um 43 Prozent zu senken, nicht erreicht“, heißt es in der Pressemitteilung. „Bisher ging der CO2-Ausstoß in Mannheim nur um knapp 28 Prozent zurück und seit 2014 gab es kaum weitere Effekte.“

Broschüre online als Pdf erhältlich

Das Umweltforum spricht auch das Grosskraftwerk an. © Bernhard Zinke

Der gesamte Energieverbrauch durch Industrie und Gewerbe, Haushalte und Verkehr sei nur um zwei Prozent reduziert werden. Deshalb fordert das Umweltforum, wichtige Maßnahmen aus dem Dringlichkeitsplan der Stadt zum Klimaschutz von 2019 „endlich umzusetzen“ und alle Gemeinderatsbeschlüsse und Bebauungspläne auf Klimaverträglichkeit zu überprüfen.

Weitere Punkte auf der Liste sind die energetische Sanierung von Gebäuden, die Förderung Erneuerbarer Energien die Klimaschutzagentur, Fernwärme, das Grosskraftwerk (GKM) und die MVV sowie der Auto- und der Öffentliche Nahverkehr in der Stadt. red/lok

Info: Die Broschüre gibt es online: umweltforum-mannheim.de