Kleintransporter kracht in Mittelleitplanke der A656 in Mannheim

Mannheim. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Paket-Transporters ist am Freitagmittag mit seinem Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke der A656 in Mannheim gekracht. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei leicht, teilte die Polizei mit. Der Fahrer war gegen 13 Uhr auf in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über den Kleintransporter verlor. Das Fahrzeug setzte bei dem Unfall am Autobahnkreuz Mannheim auf die Leitplanke auf und schleifte noch wenige Meter auf dieser entlang. Der 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit urban-intext1

Unfall Paket-Transporter auf Leitplanke der A656 aufgebockt 6 Bilder Mehr erfahren

Ein Tieflader barg den Transporter. Die Feuerwehr war wegen ausgelaufener Betriebsstoffe auf der Autobahn im Einsatz. Für die Arbeiten am Unfallort war die Fahrbahn in beide Richtungen bis etwa 15.50 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde jeweils über den Standstreifen vorbeigeleitet. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von rund fünf Kilometern. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.