Kleinlaster fährt sich fest - Tunnelstraße nach Unfall gesperrt

Mannheim. Ein Kleinlaster ist am Montag gegen 12.30 Uhr in der Unterführung der Tunnelstraße unterhalb des Hauptbahnhofs steckengeblieben – der Fahrer hatte den Kastenaufbau seines Lkw unterschätzt. Die Durchfahrt musste für zwei Stunden gesperrt werden. Um rangieren zu können, wurde der Laster entladen und anschließend abgeschleppt. Der Kastenaufbau wurde komplett beschädigt, an der Brücke entstand wohl kein Schaden. Gegen 14.30 Uhr rollte der Verkehr wieder.

AdUnit urban-intext1