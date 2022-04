Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren

Am Dienstagmittag hat ein Unbekannter in Mannheim ein Kleinkraftrad, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Durlacher Straße abgestellt war, gestohlen. Das orangene Kleinkraftrad der Marke Peugeot hatte nach Angaben der Polizei einen Wert von etwa 1800 Euro. Hinweise auf den Täter liegen derzeit keine vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/876820 bei der Polizei zu melden.

Mannheim.

