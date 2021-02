Es klingt wie Zauberei, als Erfinder Thomas Schäfer den kleinen Würfel auf den Tisch stellt und erklärt: „Dieser Sensorwürfel ist weltweit der erste, der mobil, klein und erschwinglich Tröpfchen von Staub unterscheiden kann. Wenn er Grün leuchtet, ist alles in Ordnung. Springt die Anzeige auf Gelb, dann sind zu viele Aerosole im Raum – und man sollte lüften“, sagt der promovierte Nachrichtentechniker von der Hochschule Mannheim.

Wann der Detektor Alarm schlägt und was Aerosole sind Für die CO2-Variante des Sensorwürfels halten sich die Entwickler laut eigenen Angaben strikt an die Vorgaben des Robert Koch-Instituts. Diese folgen der Pettenkofer-Zahl, einer 1858 bestimmten Obergrenze für Kohlendioxid CO2 in der Raumluft:

Unter 1000 ppm CO2 ist alles in Ordnung (grünes Licht). Über 1000 ppm, aber unter 1500 ppm CO2 sollte man lüften (gelbes Licht). Ab 1500 ppm CO2 muss man dringend lüften (rotes Licht).

Aerosole sind sehr feine, feste und flüssige Partikel in der Luft. Darunter zählen Feinstaub, Viren, Bakterien, Pollen oder Tröpfchen. Aerosolpartikel haben einen Durchmesser von etwa 1 Nanometer (nm) bis zu mehreren 100 Mikrometern (µm). Beim Ausatmen verbreitet jeder Mensch Gase und Aerosole.

Die Aerosol-Würfelvariante misst und zeichnet Atem-Aerosole auf. Mit Hilfe der Wissenschaft sollen die Daten ausgewertet und analysiert werden. lia

Was sich einfach anhört, könnte auch für die Wissenschaft hilfreich sein. Zwar ist bereits bekannt, dass sich das Coronavirus über Aerosole, winzige Partikel in Form von flüssigen Tröpfchen, über den Atem in der Luft überträgt. Diese winzigen Tröpfchen aber genau zu messen, das ist noch immer sehr aufwendig und kostspielig. Bis jetzt. Denn am Kompetenzzentrum Center for Mass Spectrometry and Optical Spectroscopy (Cemos) der Hochschule Mannheim hat Schäfer die modernste Technik, eigentlich alles, was die Industrie 4.0 so zu bieten an, in einen kleinen Würfel vereint, dem „Proxicube“. Der erinnert mit seiner Größe an die Zauberwürfel aus den 80er Jahren. Ein Display an der Oberseite zeigt entweder Messdaten oder einen lachenden oder wütenden Smiley. Kleine LED-Leuchten warnen per Ampelsystem zusätzlich davor, wenn die CO2- oder Aerosol-Konzentration im Raum kritisch wird.

Möglich macht das eine spezielle Messtechnik mit zwei Feinstaubsensoren im Inneren. Leise von einem Ventilator angesaugt, messen die Sensoren die Partikel in der Luft. Pro Minute erfassen sie bis zu zehn Liter Luft. Was dann passiert, unterscheidet sich allerdings von anderen gängigen CO2-Messgeräten, die bereits in Schulen die Atemluft im Raum erfassen.

Gerät lässt sich nicht austricksen

Zwar kann der Würfel neben Feinstaub, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck oder Bewegung auch CO2 aufzeichnen. Aber eben auch Aerosole erkennen. Und das geht so: Beide Feinstaubsensoren messen die gleiche Menge Luft. Einer der beiden erwärmt seine Luftportion. Die darin enthaltenen flüssigen Aerosoltröpfchen verdampfen dadurch. Die Restluft ohne Tröpfchen wird dann mit der Anzahl der Partikel aus dem ersten Feinstaubsensor verglichen – der Unterschied der beiden Messungen wird dann analysiert, bewertet und angezeigt. Allerdings lässt sich der Würfel nicht so einfach austricksen, auch wenn man ihn aus nächster Nähe anhaucht. Die Sensoren erkennen das als einmaligen Luftstrom oder Windhauch.

„Wir haben das Verfahren direkt zum Patent angemeldet. Da steckt auch nach Corona ein deutliches Potenzial drin, denn der Ansteckungsweg luftgängiger Erreger ist nun mal vorzugsweise über Tröpfchen. Deren Konzentration zu erkennen ermöglicht eine völlig neuartige Sicht auf Lüftungskonzepte in Innenräumen“, ist Erfinder Schäfer überzeugt. Was sein Verfahren samt handlicher Messtechnik so wertvoll macht: Der Kasten spürt nicht einfach nur Partikel auf, er dokumentiert sie auch. Per Funk übermittelt er alle fünf Minuten seine Daten über alle gängigen Funksysteme. Die Luft im Raum selbst misst er alle 30 Sekunden, wobei die Häufigkeit je nach Schwankungen angepasst wird. Etwa dann, wenn nachts niemand im Raum ist, oder die Konzentration schnell steigt. Die Firmware dazu hat Schäfer, der im Fach Maschinenbau promoviert hat, selbst programmiert. Wer einen Würfel besitzt, vom Schulleiter bis zum Gebäudemanager, kann sich dann über eine Webseite einloggen und die Messdaten abrufen.

Seit der Idee, Aerosole aus der Masse von tausenden Partikeln in der Luft aufzuspüren und den ersten 200 Prototypen sind gerade mal drei Monate vergangen. Die ersten Exemplare gehen als „Mannheim-Edition“ in Rot an Mannheimer Schulen und Forschungsprojekte. Einige davon wird Aerosolwissenschaftler Christof Asbach demnächst untersuchen. Am Institut für Energie- und Umwelttechnik in Duisburg leitet Asbach den Bereich Luftreinhaltung und Filtration. In einer großangelegten Studie testet Asbach, der ehrenamtlich Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung ist, dann den Sensorwürfel auf Herz und Nieren. Seine Untersuchungen und die der Hochschule Esslingen sollen dabei helfen, die Messdaten des Aerosol-Detektors richtig auszuwerten.

Denn einen wissenschaftlichen Grenzwert, wie für CO2-Werte in Innenräumen, gibt es für Atem-Aerosole noch nicht. „Wir hoffen, dass die Studie qualifizierte Ergebnisse bringt. Unser vorderstes Ansinnen ist es, etwas mehr Klarheit zu schaffen, und – soweit irgendwie möglich – eine wissenschaftlich fundierte Möglichkeit, in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder etwas Normalität herstellen zu können. Der Würfel wäre überall einsetzbar, wo Menschen im Raum zusammenkommen“, sagt Schäfer.

Per USB-Kabel lässt sich der kleine Kasten nicht nur aufladen, sondern auch mit anderen Systemen verbinden. Selbst Extremtemperaturen machen dem Gerät nichts aus. Durch einen Akku, der bis zu acht Stunden Energie liefert, kann der Würfel überall mithingenommen werden. Etwa zum Meeting im Großraumbüro, ins Klassenzimmer oder im Wartezimmer beim Arzt, im Bus oder in Mietwohnungen, um dort die Luft zu bewerten. Besonders Stolz macht den Erfinder, dass der Würfel „Made in Mannheim“ (entwickelt in Mannheim) ist.

Bis auf den Hersteller, die Bensheimer Firma Proxivision, ist der Sensorwürfel ein Gemeinschaftsprodukt aus der Quadratestadt. Alle Akteure zusammengebracht hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim, die regionale Unternehmen und Hochschulen miteinander vernetzt. „Und weil er aus Mannheim kommt, ist der Würfel natürlich quadratisch“, verrät Schäfer. Das kleine Hochleistungsmessgerät samt Mikrochips und feiner Sensorik wird das Mannheimer Technologie-Startup Nevoox Europe GmbH, das auf Desinfektionslösungen und Luftreiniger spezialisiert ist, in den Markt einführen. Der Vorteil: Die Firma kann dabei auf ein deutschlandweites und internationales Vertriebsnetz zurückgreifen.

Serienproduktion im Frühjahr

Laut Geschäftsführer Thomas Walch sollen im Laufe des Frühjahrs zwei Modelle des Würfels in die Serienproduktion gehen, der Vorverkauf schon am 1. März starten: Die einfache Version misst die CO2-Konzentration. Die zweite Version ist mit einer Aerosol-Messeinheit ausgestattet. Bei der offiziellen Präsentation des Würfels (siehe Bericht unten) erklärt Walch vor Pressevertretern, dass der Preis je nach Variante zwischen 400 und 800 Euro beträgt.

Im Spätherbst sei eine dritte Variante geplant. Ob es schon Interessenten gibt? „Die gibt es. Die Stadt und andere Kommunen haben sich gemeldet, wir kommen mit den Anfragen kaum hinterher. Wir loten gerade die Schlagkraft des Cubes aus“, sagt Walch. Was man beim Umgang im Alltag beachten sollte? „Wenn er auf Rot umspringt, ist der Grenzwert erreicht. Deshalb sollte man schon bei Gelb zum Fenster laufen“, rät Erfinder Thomas Schäfer.