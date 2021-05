Kleiner Waffenschein: Anzahl sinkt

Nachdem 2016 die Anzahl der Neuerteilungen eines sogenannten Kleinen Waffenscheins in Mannheim sprunghaft angestiegen war, sinken die Zahlen seit 2017 wieder kontinuierlich. Mit 132 neu erteilten Kleinen Waffenscheinen hat die Zahl der genehmigten Anträge im vergangenen Jahr einen Wert ähnlich dem von 2015 erreicht. Das geht aus einer Aufstellung des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung hervor. Insgesamt sind bei der städtischen Polizeibehörde derzeit 2982 gültige Kleine Waffenscheine registriert.

AdUnit urban-intext1

„Es ist erfreulich, dass die Zahl der Neuerteilungen nach dem drastischen Anstieg im Jahr 2016 – die einen bundesweiten Trend widerspiegelten – wieder so deutlich gesunken sind. Das zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch subjektiv wieder sicherer fühlen, was gewiss auch ein Ergebnis unserer zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage in Mannheim ist“, konstatiert Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht.

Muss verdeckt getragen werden

Kleiner Waffenschein zwischen Magazin und Schreckschusspistole. © dpa

Wer eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe (sogenannte SRS-Waffen) führen möchte, benötigt dafür den Kleinen Waffenschein. Eine SRS-Waffe muss verdeckt getragen werden. Dennoch wird ihr Mit-sich-Führen von der Verwaltung als bedenklich angesehen, da diese Art von Waffe von Dritten oft nicht direkt erkannt werden kann.