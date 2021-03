Es ist das erste Lebenszeichen nach langen Jahren erst der Ausgrenzung, dann der Verfolgung, Deportation und systematischen Ermordung: Vor 75 Jahren ist in R 7, 24 eine Synagoge eingeweiht worden. Nun bildet das frühere jüdische Waisenhaus eine von 14 Stationen eines gerade veröffentlichten Stadtspaziergangs der Reihe „Jewish Places“, die das Jüdische Museum Berlin initiiert hat.

Es ist ein sehr zaghafter Neubeginn, im März 1946. Denn Menschen jüdischen Glaubens gibt es kaum mehr in der Stadt, in der ab 1652 Juden lebten, als Unternehmer den industriellen Aufstieg der Stadt mit ermöglichten und sich stark als Mäzene engagierten.

Mit etwa 7000 Mitgliedern zählt die jüdische Gemeinde lange zu den Größten in Südwestdeutschland. Doch nach der brutalen Herrschaft der Nationalsozialisten haben gerade mal 60 in Mannheim überlebt, 50 weitere kommen im Juni aus dem befreiten Vernichtungslager Theresienstadt in ihre einstige, nun in Trümmern liegende Heimat zurück.

Ehemaliges Waisenhaus

Ihre Synagogen sind zerstört, weshalb erste Gottesdienste verstreut an verschiedenen Orten der Stadt stattfinden. Aber weniger als ein Jahr, nachdem amerikanische Soldaten Mannheim unter ihre Kontrolle gebracht haben, soll es auch wieder offiziell jüdisches Leben in der Stadt geben. Volker Keller, ehemaliger Rektor und erst im Januar für seine Forschungen zur Geschichte der jüdischen Gemeinde ausgezeichnet, hat die Anfänge recherchiert.

Die Militärregierung stellt dafür das frühere jüdische Waisenhaus in R 7, 24, 1893 eröffnet, zur Verfügung. Es ist durch Bombenangriffe nicht so stark beschädigt, und nach der im Oktober 1940 erfolgten Deportation der Waisenkinder offiziell an die Stadt „verkauft“ worden. Dank der Jüdischen Restitutionsnachfolger-Organisation (JRSO), die sich um solche unter Druck „arisierten“ Grundstücke kümmerte, erhält die Jüdische Gemeinde es nun zurück.

„Mit großer Mühe und Fleiß ging der Umbau vonstatten“, wird 1947 der Gemeindevorsitzende Max Keller zitiert. Von der Einweihung des „neuen Tempels“ im März 1946 in Anwesenheit der Militärregierung, Vertretern der Stadt sowie der evangelischen und der katholischen Kirche, berichtet er: „Da fühlte ein jeder, dass er die feierliche Stunde nie vergessen wird.“ Schließlich entsteht nicht nur ein Betraum, sondern auch Platz für Übernachtungen mit 20 Betten, damit auf der Rückkehr von Lagern oder ihrer Flucht durchreisende Juden ein provisorisches Dach über dem Kopf angeboten werden kann. Das ist gefragt: Monatlich gibt es etwa 250 Übernachtungen. Die Kinder der inzwischen 170 Gemeindemitglieder bekommen Hebräischunterricht, es gibt Räume für „gesellige Zusammenkunft, um bei Musik und Tanz etwas Erholung vom grauen Alltag zu finden“, so Max Keller.

Doch wegen der hohen Unterhaltungskosten sieht sich die Gemeinde gezwungen, Teile des Gebäudes zu vermieten - an das Städtische Wohlfahrtsamt. „Nun beklagen sich die Gemeindemitglieder mit Recht, dass der Publikumsverkehr die Andachtstunden störe“, heißt es bald darauf in der „Allgemeinen Zeitung“. Es sei daher „der sehnlichste Wunsch der Gemeinde, eines Tages einen neuen Betsaal zu bekommen“. Von einem „unzulänglichen Provisorium“ schreibt 1954 der „Mannheimer Morgen“, von „primitivsten Verhältnissen“ die Gemeinde selbst in einem Leserbrief.

Rückkehr in die F-Quadrate

Auf dem Platz in F 2, wo ab 1689 eine Synagoge nachgewiesen ist und ab 1855 ein prachtvoller Neubau entstand, sind derweil - knapp zehn Jahre nach Kriegsende - weiter nur Ruinen. Man überlegt, sie als Mahnmal stehenzulassen, um an die Reichspogromnacht 1938 zu erinnern, als die Nationalsozialisten diese und viele weitere Synagogen in Brand setzten und sprengten. Stattdessen liegt das Areal viele Jahrzehnte brach, ist heute bebaut.

Das Haus in R 7, 24 wird von der Jüdischen Gemeinde 1955 an die Stadt verkauft. Sie nutzt es erst als Musikschule, dann als Kunstschule, ehe es an Privatleute veräußert wird. Eine Gedenktafel gibt es aber, die daran erinnert, dass hier 1946 bis 1957 Mitglieder der Jüdischen Gemeinde beteten und feierten.

Als Ersatz für R 7,24 baut die Jüdische Gemeinde in der Maximilianstraße 6 ein neues Gemeindezentrum, das 1957 bezogen und 1965 um einen Veranstaltungssaal ergänzt wird. Erst 1987 kehrt die Gemeinde mit dem Neubau von Gemeindezentrum und Synagoge nach den Plänen von Karl Schmucker in F 3 in die Innenstadt zurück.