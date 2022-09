Kleine Scherbe zeigt frühe Vernetzung der Völker

Es ist eine kleine Scherbe mit großer Bedeutung: 1980 hatten Archäologen in Wallstadt eine der ältesten Siedlungen auf Mannheimer Boden ausgegraben, und zwar aus dem 6. Jahrtausend vor Christus. Nun dient sie als eines der Symbole für 30 000 und mehr Jahre gemeinsame Geschichte von Deutschland und Frankreich, in einer von den Reiss-Engelhorn-Museen und der Universität initiierten Broschüre.

„Frankreich an Rhein und Neckar – 30 000 Jahre Beziehungsgeschichte in 30 Objekten“ heißt das zweisprachige Heft. Die Scherbe mit einer bandförmigen, aus kleinen Einstichen bestehenden Verzierung gilt als typisch für die La-Hoguette-Kultur, benannt nach ihrem ersten Fundort im Departement Calvados in der Normandie. Aber dass Reste solcher Keramik auch an Mosel und Rhein und eben auch in Mannheim gefunden wurden, zeigt nach Ansicht der Museumsleute, „wie vernetzt die Siedlungen der Menschen im sechsten Jahrtausend vor Christus bereits waren“, so Rosendahl.

Vom Land gefördert

Und diese Vernetzung zu zeigen, als es die Länder Frankreich und Deutschland sowie ihre Grenzen noch gar nicht gab, soll die Broschüre zeigen. Die ganze Region sei reich von einer „bunten Vielfalt der Manifestationen französischer Kultur“, so Wilfried Rosendahl, der Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, und Hiram Kümper, Lehrstuhlinhaber am Historischen Institut der Universität. Sie haben mit Unterstützung eines kleinen Teams sowie mit Hilfe des Institut Francais, der Professoren Indravati Felicite (Paris) und Thomas Nicklas (Reims) beispielhafte Objekte zusammengetragen. Die Mannheimer Zeichnerin Annika Frank steuerte Illustrationen bei, die diese Sammlung von Objekten auf amüsante Weise auflockern.

Außer den Reiss-Engelhorn-Museen mit acht Objekten sind aus Mannheim auch die Universität, das Technoseum und die Stadt vertreten, zudem das Kurpfälzische Museum Heidelberg, die Museen aus Viernheim, Ladenburg, Frankenthal, Worms und Speyer sowie das Unesco Kulturerbe Lorsch mit einem oder mehreren Exponaten aufgenommen worden. Damit sei die Broschüre ein schönes Projekt, um die Partnerschaft mit Frankreich zu fördern ebenso wie ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Museum und Universität, so Rosendahl. Finanziert wurde sie aus dem Mikroprojektefonds der Partnerschaftskonzeption Baden-Württemberg und Frankreich, mit dem das Land die Zusammenarbeit mit Frankreich sowie den Austausch diesseits und jenseits des Rheines stärker fördern will. Daher gibt es die Broschüre kostenlos bei den beteiligten Einrichtungen sowie auf deren Internetseiten.

Das nächste internationale Projekt ist schon in Vorbereitung. Die Reiss-Engelhorn-Museen richten Ende September die Auftaktveranstaltung des trinationalen Projekts „Der Rhein“ des Netzwerks von 38 Museen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz aus. Es ist das bisher größte länderübergreifenden Kulturprojekt am Oberrhein.