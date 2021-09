Rund 200 Werke, Musik, Gespräche und mehr bietet die Ateliergemeinschaft ARTelier am Samstag, 4. September, im Hof der Friedrichstraße 38. Ab 15 Uhr begrüßen die Künstler Susanne Berkel, Hans Dieter Fein, Krista Paul, Dagmar Kopnarski und Karin Seifert die Gäste zur Ausstellung und ab 17 Uhr zum Konzert von „Nice Surprise“. „Kleine Kunst zu kleinen Preisen“ soll unter die Leute gebracht werden. Der Erlös fließt dem Freundeskreis der Wilhelm-Wundt-Bücherei für die Kinder- und Jugendarbeit zu. Unter dem Motto „Mach selber Kunschd“ bieten die Künstler am Sonntag, 5. September, 11 und 15 Uhr, allen Interessierten Anleitungen zum kreativen Werkeln. Die Besucher können beispielsweise eigene Grußkarten anfertigen. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an kks-malerei@gmx.de. ube

