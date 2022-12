Kleine Heldentat: Ex-Eishockey-Profi rettet Jungen vor fliegendem Puck

Voll auf die oberen Schneidezähne! Wie sich ein Eishockey-Puck im Gesicht anfühlt, weiß Thomas Fischer aus vielen Jahren auf dem Eis. Der ehemalige Spieler der Mannheimer Jungadler und DEL-Profi hat mehrfach unliebsame Bekanntschaft mit der etwa 160 Gramm schweren Hartgummischeibe gemacht. Diese Bekanntschaft hat Fischer einem Sechsjährigen in der SAP Arena erspart - und wurde dafür von den Live-Kommentatoren von Magenta-TV gefeiert.

Es läuft das dritte Drittel gegen die Grizzlys. 4:3 führen die Adler, als im Wolfsburger Drittel ein Pass abgefälscht wird. Fischer sitzt mit einer Bekannten und deren Sohn Kaspar in Block 213 der Arena, direkt hinter der Wolfsburger Ersatzbank - da ist das schützende Plexiglas niedriger als an anderen Stellen um die Eisfläche. „Ich habe gleich gesehen, dass der Puck genau auf uns zufliegt. Er ist immer länger und länger geworden“, schildert Fischer seine Erinnerungen. Und dann zeigt der ehemalige Verteidiger seine Qualitäten als Goalie. Mit zwei Händen fängt er die fliegende Hartgummischeibe ab, bevor sie den Sechsjährigen am Kopf trifft. Fischer weiß: „Das hätte richtig wehgetan!“

Thomas Fischer, Ex-Jungadler und DEL-Profi, hat in der Mannheimer SAP-Arena einen Puck abgefangen, der sonst einen Sechsjährigen getroffen hätte © Thomas Fischer

Wie er einen Puck sicher fängt, weiß der 38-Jährige noch aus seiner aktiven Zeit auf Kufen. Mit 14 Jahren kommt der gebürtige Bayer nach Mannheim, wohnt im Internat am Exerzierplatz und verteidigt für die Jungadler. Fischer spielt damals auch in der ersten Saison der im Jahr 2000 gegründeten DEL-Nachwuchsliga. Nachdem er mit seinen heute prominenten Mannschaftskameraden wie Danny aus den Birken und Yannic Seidenberg in der ersten Saison dem SC Riessersee aus Garmisch den Vortritt lassen muss, holt er in der zweiten Saison den Titel. Für den Deutschen Eishockey-Bund steht Fischer in den Juniorenteams von der U16 bis zur U20 auf dem Eis. Der Weg in die DEL scheint geebnet. Und mit 18 bringt er es in der Saison 2002/2003 auf 33 Einsätze im deutschen Eishockey-Oberhaus. Seine Adler scheitern damals im Halbfinale an den Kölner Haien. Meister werden die Krefeld Pinguine.

Anschließend verlässt Fischer die Adler, wechselt nach Duisburg in die zweite Liga, anschließend nach Essen. Bei den Moskitos ist er Stammspieler in der Oberliga, steigt mit ihnen auf. Nach einer Saison im Unterhaus zieht es den gebürtigen Zwieseler wieder zum SCR nach Garmisch-Patenkirchen. Eine Schulterverletzung beendet seine Karriere. Mit 24 Jahren. „Die Ambitionen in Richtung Nationalmannschaft waren klar“, sagt er heute.

Viele berühmte Freunde

Zu DEL-Spielen in die SAP Arena kommt er nur gelegentlich. Und gegen Wolfsburg schaut der Ex-Profi nur wegen seines Kumpels Dominik Bittner zu, der bei den Grizzlys unter Vertrag steht - und prompt hat Thomas Fischer wieder einen Auftritt. Und während bei den Mannheimer Adlern längst nicht mehr über den Sieg gegen Wolfsburg gesprochen wird, hat der sechsjährige Kaspar für immer ein Andenken. Denn Fischers Söhne Moritz (9) und Lasse (7) haben den gefangenen Puck nach der Rettungstat ihres Papas auf der Tribüne gegen einen Puck-Retter-Puck eingetauscht. Den gibt es aber nicht, wie man vermuten könnte, für Fischers Super-Save, sondern dafür, dass seine Jungs die Scheibe überhaupt zurückgegeben haben. Hintergrund: Seit dieser Saison sind die Spielgeräte in der DEL mit einem Chip ausgerüstet, um alle möglichen Daten einzusammeln. Damit die Arena-Besucher die gechipten Scheiben nicht als Souvenirs mit nach Hause nehmen, haben die Adler die Tausch-Aktion ins Leben gerufen. Die Puck-Retter-Pucks sind limitiert, auf Kaspars Exemplar steht die Nummer 20.

Thomas Fischer © Privat

Den Traum von der DEL-Karriere hat Thomas Fischer abgehakt. Beruflich hat er sich nach der Sportkarriere mit einer Ausbildung zum Automobilkaufmann längst ein neues Standbein geschaffen. Aber ganz lässt ihn sein Lieblingssport dann doch nicht los. Jeden Freitagabend schnürt er in der Eissporthalle im Herzogenried die Stiefel, um mit seinem Team - den Eisbrechern - in der Hobby-Liga dem Puck nachzujagen. In Neuostheim ist der 38-Jährige längst heimisch geworden, hatte zu Jungadler-Zeiten schon seine heutige Frau Paula kennengelernt. Sein Trauzeuge ist übrigens auch kein unbekannter: Frank Mauer spielt seit 2008 in der DEL für Mannheim, den EHC München und seit dieser Saison für die Eisbären Berlin.