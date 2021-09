Kleinbus brennt in Feudenheim aus

Mannheim. Ein Kleinbus ist am Freitagmorgen in Mannheim ausgebrannt. Der 36-jähriger Fahrer bemerkte nach Polizeiangaben gegen 7 Uhr bereits in der Banater Straße im Stadtteil Feudenheim eine Rauchentwicklung und fuhr das Fahrzeug noch bis zum Kreisverkehr Lauffener Straße/Neckarstraße, wo er es verlassen musste. Die Brandursache war zunächst unklar. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte der Bus des Herstellers VW vollständig aus.

Der laut Polizei rund 20 Jahre alte Bully wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Nach der Reinigung wurde der Kreisverkehr gegen 8.30 Uhr wieder freigegeben.