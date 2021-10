Klein-Lkw-Fahrer lässt total beschädigtes Unfallfahrzeug stehen und flüchtet

Mannheim. Ein unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw hat in der Mannheimer Neckarstadt einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Der Mann verlor in der Nacht zu Montag auf der Heinrich-Ziller-Straße in einer Kurve die Kontrolle über seinen weißen Transporter und prallte gegen einen geparkten Lkw, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nachdem der Unbekannte sein total beschädigtes Fahrzeug an der Unfallstelle stehen ließ, vertraute sich der sichtlich alkoholisierte Mann am Neuen Meßplatz einem ihm unbekannten 23 Jahre alten Passanten an, der den Vorfall der Polizei meldete.

Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten den Beschuldigten jedoch nicht mehr an. Er hatte sich zu Fuß in Richtung Pettenkoferstraße entfernt. Anschließende Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der Mann hinterließ bei dem Unfall einen Schaden von rund 6.500 Euro.

Die Polizei beschrieb den Mann in einem Alter von etwa 30 Jahren und einer Größe von rund 1,80 Metern. Er soll einen Dreitagebart und dunkle ungepflegte Haare haben. Bekleidet sei er mit einer beigefarbenen Jacke, auf der sich zwei Aufnäher befanden, sowie einer dunklen Hose gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/3301-0 entgegen.

