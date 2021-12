Klassiker auf der Bühne

Vieles hat die Pandemie verändert, auch in der Theaterszene. Und trotzdem: Traditionen überstehen sogar die Corona-Krise. Deshalb wird auch zu diesem Jahreswechsel wie gewohnt die Schatzkistl-Kult-Komödie „Dinner for one“ aufgeführt. An fünf Abenden kommt der Klassiker auf die Bühne: Am Montag, 27. Dezember, Dienstag, 28. Dezember, Mittwoch, 29. Dezember, Donnerstag, 30. Dezember, und Freitag, 14. Januar. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, der Eintritt kostet 21,50 Euro. Soweit sich die Verordnungen nicht mehr ändern gilt 2Gplus. Aufgrund der Pandemie werden im Schatzkistl aktuell nur 50 Personen zugelassen, so dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. abo

