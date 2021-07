Klassik und Irish Folk

Die Abendakademie freut sich, am Dienstag, 20. Juli, unter dem Motto „Best of Abendakademie“ nach langer Zeit wieder zu einem Live-Konzert in ihren Saal einladen zu dürfen. Zu einem Abend, der von Klassik über Irish Folk bis hin zur Rocky Horror Picture Show ab 19.30 Uhr einiges zu bieten hat, wie es in der Einladung heißt.

An diesem Abend gibt es ein Wiedersehen mit Bianca Alecu, Jeanette Giese, Sarah Sprenger und Daniel Salecich. Sie alle eint nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch, dass sie seit Beginn der Coronakrise aufgrund der Pandemiebestimmungen im Lockdown sind und es kaum erwarten können, auf die Bühne zurückzukehren. Als Special Guest begrüßt Moderatorin Dorit Rode an diesem Abend Kursleiter Heiko Geier, der sich in der Pandemie als Autor einen Namen gemacht hat. Karten kosten 15 Euro. Es gibt nur Vorverkauf, keine Abendkasse. Karten und weitere Infos unter Tel.: 0621/10 76 150 und www.abendakademie-mannheim.de red/imo