Klassik im edlen Rittersaal

Nach all der Adventshektik mal an einem Vormittag innehalten – diese Chance bietet sich nach zwei Jahren Corona-Pause endlich mal wieder am Sonntag, 11. Dezember: Zum dritten Advent richtet die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst wieder das traditionelle Benefizkonzert für die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ aus. Ab 11 Uhr erklingen im Rittersaal im Schloss wahrlich meisterhafte Klänge, denn Rudolf Meister, der Präsident der Hochschule, greift selbst in die Tasten. Meister, seit 1997 Präsident der Mannheimer Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, ist ein bekannter Pianist, der weltweit schon mit mehr als 30 Orchestern aufgetreten ist. Er gilt als „einer der führenden Pianisten seiner Generation“ (Canberra Times/Australien).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das erlesene kammermusikalische Programm ist in diesem Jahr dem 200. Geburtstag von Cesar Franck und Joachim Raff gewidmet. Außer Meister spielen die Professoren Stefan Arzberger (Violine I), Hideko Kobayashi (Viola) und Francis Gouton (Violoncello) sowie Sunyoung Park (Violine II) aus der Klasse der berühmten Violinistin Viviane Hagner. Es erklingen von Johannes Brahms die Violinsonate Nr. 2 A-Dur, von Cesar Franck die Sonate A-Dur in der Fassung für Cello und Klavier sowie von Joachim Raff die Klavierfantasie 207b (Klavier-Quintett). Alle Professoren sind renommierte Solisten, weshalb man in der besonderen Atmosphäre des Rittersaals selten gleich mehrere derart hochkarätige Besetzungen erleben kann.

Schon seit Jahrzehnten geben Dozenten der Musikhochschule ohne Gage dieses Konzert und engagieren sich so für den „MM“-Hilfsverein, der in Not geratene Menschen, Arme, Alleinerziehende und Alte unterstützt, bei Schicksalsschlägen hilft, Einsamkeit und Existenzsorgen mildert. Das ist nur möglich durch die Spenden der Zeitungsleser – und eben solche Benefizveranstaltungen, weshalb der Chef der Musikhochschule stets mit gutem Beispiel vorangeht, das Programm zusammenstellt und selbst auftritt.

Karten für das Konzert gibt es für 25 Euro bis Freitag um 16.30 Uhr beim „MM“-Kundenforum im Thalia in P 7 sowie am Sonntag ab 10.15 Uhr an der Tageskasse direkt vor dem Rittersaal – solange der Vorrat reicht.