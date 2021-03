Es ist drei Monate her, als Klassenlehrer Marcel Gutting seine 4b in voller Stärke vor sich hatte. Während er im noch schülerleeren Raum seine To-do-Liste im Kopf durchgeht, fällt die Türe mit einem Knall zu. Schuld sind die gekippten Fenster. Gutting öffnet die Türe gleich wieder. Der Durchzug sei nötig, meint er, sein Blick wandert mit Sorgen zu den losen Kärtchen an der Tafel. Ob sie

...