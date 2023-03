„Klasse Kids“ geht wieder los

Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a an der Mannheimer Oststadtschule freuen sich auf „Klasse Kids“. Seit Mittwoch läuft wieder das Medienprojekt unserer Zeitung für Grundschülerinnen und Grundschüler. Bis zum 29. März beschäftigen sich insgesamt 2656 Schüler in 117 Klassen an 40 Schulen in der Region mit dem Medium Tageszeitung. Dazu liefert der „Mannheimer Morgen“ Unterrichtsmaterialien und eine Fülle an interessanten Informationen. Zudem besuchen Redakteurinnen und Redakteure Schulklassen im Unterricht und berichten von ihrer Arbeit. Beim Gewinnspiel lockt ein Klassenbesuch im Cineplex Mannheim, für alle gibt es ein Diplom, Fred-Fuchs-Radiergummi und einen Popcorn-Gutschein fürs Kino. Unterstützt wird das Projekt von Cineplex, Morgenpost und HAAS Publishing. se (Bild: Thomas Tröster)

