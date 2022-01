Kitas zügig ausbauen

Kinderbetreuung in Mannheim endlich ausbauen – das fordern die Mannheimer Abgeordneten Gökay Akbulut und Stadträtin Nalan Erol in einer Pressemitteilung. Darin prangern sie Versäumnisse im Ausbau an und verweisen darauf, dass Mannheim bei den Betreuungsquoten bei Kindern unter drei Jahren deutlich unter dem Schnitt vergleichbarer Großstädte in Baden-Württemberg liege. Zudem reichen die neu geplanten Projekte nicht aus, um Versäumnisse aufzufangen.

Betreuung sollte kostenlos sein

„Die Betreuungsquote der unter Dreijährigen in Mannheim ist auffallend gering. Während Heidelberg und Freiburg auf rund 45 Prozent liegen, schneidet Mannheim mit 28 Prozent deutlich schlechter ab“, so Akbulut. Im Bereich der über Dreijährigen sehe die Situation sogar noch verheerender aus. Es sei schnelles Handeln gefragt, etwa durch modulare Holzbauweise und beschleunigte Verfahren. Stadträtin Nalan Erol, fachpolitische Sprecherin für Bildung, Betreuung und Familie der Fraktion Lipartie ergänzt: „Kinderbetreuung muss wohnort- und arbeitsplatznah zur Verfügung stehen. Sie darf Familien nicht in den finanziellen Ruin treiben.“ Kitas müssten gebührenfreie werden und gehörten in die öffentliche Hand. Inzwischen würden zunehmend Konzerne auftreten, die mit hohen Renditeversprechen locken. „Die Zeche zahlen die Eltern, die hohen Beiträge schultern müssen“, so Erol.