Kitas zu: Warnstreiks in städtischen Einrichtungen

Mannheim. Es wird weiter gestreikt: Kommende Woche bleiben die städtischen Krippen und Kindergärten einen Tag zu.

Wie die Stadt Mannheim in einem Info-Brief an die Eltern mitteilte, werden am kommenden Mittwoch, den 4. Mai, die Einrichtungen geschlossen bleiben.

In der Mitteilung heißt es, die Gewerkschaft ver.di rufe die Beschäftigten in städtischen Tageseinrichtungen zu einem Warnstreik auf.

Hintergrund ist, dass die letzte Verhandlungsrunde im Öffentlichen Dienst für die Erziehungsdienste nicht erfolgreich war. Die bundesweiten Tarifverhandlungen sollen am 16. und 17. Mai in Potsdam fortgesetzt werden. Die Gewerkschaften Verdi und GEW fordern Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine höhere Eingruppierung von Beschäftigten. Bundesweit betrifft der Tarifvertrag rund 330 000 Menschen.

