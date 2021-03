Ganz kurz spielte der Fall Nikolas Löbel in der Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats am Dienstag eine Rolle. Am Anfang, wenn Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) immer mitteilt, welche Stadträte verhindert sind und welcher Kollege sie vertritt. „Wegen der besonderen Situation“, so Kurz, dürfe die CDU-Fraktion keine Ersatzperson für den nicht anwesenden Nikolas Löbel in die Sitzung

...