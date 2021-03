Die Stadt hat am Dienstag 95 neue Corona-Fälle gemeldet. Nach ihren Zahlen ist die Sieben-Tage-Inzidenz damit auf 177,0 minimal zurückgegangen. Erstmals seit zwei Wochen gibt es wieder ein Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus: Ein über 80-Jähriger starb in einem Mannheimer Krankenhaus.

Im Kita- und Krippenbereich sind in Mannheim nach wie vor acht Einrichtungen „geschlossen, weil

...