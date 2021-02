Gleich zwei neue Mitglieder bekommt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung an diesem Dienstag (16 Uhr, Stadthaus). Für die Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) wird die 51-jährige Christiane Fuchs als neue Stadträtin verpflichtet. Sie folgt auf den Ende Dezember verstorbenen Roland Weiß. Bei den Linken löst der 31-jährige Dennis Ulas den bisherigen Fraktionschef Thomas Trüper ab, der auf eigenen Wunsch ausscheidet. Ulas wird gleich auch den Vorsitz der Fraktion LI.PAR.Tie übernehmen.

Und noch eine Neuerung gibt es in der ersten Sitzung des Jahres. Stadtrat Chris Rihm wird jetzt im linken Teil des Ratssaals Platz nehmen. Der frühere CDU-Stadtrat hatte sich vor rund zwei Wochen der Grünen-Fraktion angeschlossen und diese damit auf 13 Sitze vergrößert.

Bericht über Corona-Lage

Inhaltlich beschäftigen sich die Stadträte unter anderem mit der Finanzplanung bis 2024. Mannheim will wie berichtet trotz der finanziellen Einbußen durch Corona auch weiter vergleichsweise viel Geld für Investitionen ausgeben – die Sanierung von Schulen und vom Nationaltheater fällt genauso darunter wie der Neubau von Kitas und einem Kombibad. Weitere Themen sind ein Finanzzuschuss für die Suchthilfe in der Stadt sowie das bereits angekündigte Erlassen der Kinderbetreuungsgebühren für den Januar, sofern für den Nachwuchs keine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Diesen Erlass muss der Gemeinderat noch formal beschließen. Bei all den genannten Tagesordnungspunkten ist von einem entsprechenden Beschluss auszugehen. Zu Beginn wird Gesundheitsamts-Chef Peter Schäfer über die aktuelle Corona-Lage sprechen.

Die Sitzung ist öffentlich, Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen jedoch nicht in den Ratssaal oder auf die Empore – stattdessen wird per Livestream in den Raum Swansea des Stadthauses übertragen. Hier können maximal 25 Zuschauer dabei sein, die sich per Mail anmelden müssen – an 15ratsangelegenheiten@mannheim.de. Darüber hinaus wird die Sitzung auch auf dem YouTube-Kanal der Stadt übertragen – unter bit.ly/3cB3Exr. imo

Info: Tagesordnung unter bit.ly/3oDyCHw