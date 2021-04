Ab Montag soll, wie am Donnerstag per Allgemeinverfügung bekannt gegeben, auch in Mannheimer Kindergärten und schulischen Betreuungseinrichtungen eine Schnelltest-Pflicht gelten (wir berichteten). Dann müssen sowohl Beschäftigte als auch über dreijährige Kinder in der Regel zwei Mal pro Woche ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorweisen. Dies muss durch die Einrichtungen dokumentiert werden.

