Kirchenglocke wird 500 Jahre alt

In Neuhermsheim findet am 19. September das Glockenfest statt. Dabei geht es um eine „alte Dame“– denn die älteste Kirchenglocke Mannheims wird in diesem Jahr 500 Jahre alt. Ihr zu Ehren ist an diesem Tag ab 11 Uhr ein Glockenfest mit Festgottesdienst, einer musikalischen Premiere und anschließendem bunten Programm geplant. Das teilte die Thomasgemeinde in einer Pressemitteilung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Irrläuferin nach Mannheim

Die Kirchenglocke des Evangelischen Gemeindezentrums Neuhermsheim wurde im Jahr 1521 gegossen. „Mit einer Höhe von 34,5 Zentimetern und einem Durchmesser von 43 Zentimetern ist sie ziemlich klein“, heißt es in der Mitteilung. Heute hängt sie an dem frei stehenden Glockenturm direkt am Evangelischen Gemeindezentrum Neuhermsheim. „Bevor sie dort ihren letzten Halt bekam, hatte sie mehr als vier Stationen in einem Rathaus, einem Glockenfriedhof und zwei Kirchen hinter sich“, so die Evangelische Kirche weiter. Dabei führte die Route vom Alb-Donau-Kreis über Waldshut und dann als „Irrläuferin“ nach Mannheim. Denn dass sie in den frühen 1950er Jahren nach Mannheim kam, war ein Versehen.

Die Glocke vor dem Gemeindezentrum Neuhermsheim. © Jörg Hempel

In der Gemeinde, so Ältestenkreisvorsitzende Gerlinde Kammer, wird die Glocke respektvoll „alte Dame“ genannt. Mit ihrem hohen Ton ruft die Glocke zu Gottesdiensten und läutet zu Gebet und Lebensfesten. „Sie ist schon schrill mit ihrem hohen, harten Ton“, so Pfarrerin Nina Roller, die das Musikstück zum Glockenjubiläum mitgeschrieben hat.

Die Glocke stammt aus der Biberacher Gießhütte in Briel, Alb-Donau-Kreis. Im gleichen Jahr verhängte der Papst den Kirchenbann über Martin Luther. Eine Signatur trägt sie nicht, ist jedoch mit der Inschrift „ihs maria anno domini m cccccxxi“ versehen, die sozusagen eine Geburtsurkunde ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zunächst diente die Glocke viele Jahre als Rathausglocke in Lottstetten, einer Gemeinde bei Waldshut im Hotzenwald nahe der Schweizer Grenze. „1942 wurde sie, wie Zehntausende andere Glocken auch, requiriert, jedoch glücklicherweise nicht zu Kriegszwecken eingeschmolzen und lagerte bis Kriegsende auf einem Glockenfriedhof“, wird in der Mitteilung weiter erklärt. Von dort aus ging es dann versehentlich nach Mannheim: Wohl durch einen Fehler bei der Rückführung wurde die Glocke nach Mannheim geschickt. Sie war bestimmt für die Holzkirche, die der Ökumenische Rat der Kirchen in Genf der im Krieg stark beschädigten Konkordienkirche schenkte.

Als die Konkordienkirche 1952 wiederaufgebaut war, zog diese mobile Holzkirche weiter nach Neuhermsheim in den Husarenweg. Sie war die erste evangelische Kirche in diesem Stadtteil. Mit der Eröffnung des neu gebauten Evangelischen Gemeindezentrums in der Johannes-Hoffart-Straße zog die Glocke wieder mit und läutet dort seit dem 6. Oktober 2007.

Grillen und Musik

Pfarrerin Nina Roller und ihr Team gestalten den Festgottesdienst zum Glockenfest. Dabei erklingt als Gemeinschaftswerk ein musikalisches Stück, das Wilhelm Heucke-Scheller zu den Texten von Nina Roller und Kirchenrat i.R. Hartmut Greiling komponiert hat. „Vorab wird so viel verraten, dass dabei die Glocke eine gewisse Rolle spielt“, so die Thomasgemeinde. Anschließend ist ein Sektempfang geplant sowie ein gemütliches „Grillen unterm Glockenturm“ mit Chormusik und Spielstraße für die Kleinen. red/see