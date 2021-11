Kirchen setzen sichtbares Zeichen

Die Kirchen beteiligen sich in diesem Jahr erstmals besonders stark an der Aktion „Orange the World“. So werden auf Initiative der Ortsgruppen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) in der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena die Kirchen St. Laurentius und St. Hildegard (beide Käfertal), dazu Christ König Wallstadt sowie St. Peter und Paul Feudenheim orange beleuchtet. Dazu bieten Frauen aus der kfd in oder vor den Kirchen Informationen zum Thema, auch in St. Peter Ilvesheim.

„Die kfd unterstützt Aktionen gegen Gewalt am 25. November ja nicht erst seit heute“, betont Brigitte Teschke, Mitglied im Vorstandsteam der kfd St. Laurentius Käfertal. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche habe aber „den Blick darauf nochmals geschärft“, sagt sie. Bereits 2018 habe die kfd unter dem Motto #MachtLichtAn massiv gegen Gewalt in der Kirche protestiert, Konsequenzen gefordert und eine Unterschriftenaktion initiiert. Die rund 30 000 Karten und Unterschriftenlisten wurden Bischof Franz-Josef Bode in einer öffentlichen Aktion übergeben. Man habe „damit auch eine innerkirchliche Diskussion in Gang gebracht, die inzwischen weit über die kfd hinaus geht“, so Brigitte Teschke. „Und wir bleiben dran – für die jetzigen und die nachfolgenden Generationen. . .“, kündigt sie an.

Auch das Caritas-Frauenhaus Heckertstift, das im Arbeitskreis „Gewalt in sozialen Beziehungen“ aktiv ist, macht mit einer Aktion am 25. November ab 11.30 Uhr vor dem Modehaus Engelhorn auf den Planken in O 5 auf die Kampagne aufmerksam.

Ein deutlich sichtbares Zeichen wollen zudem viele evangelische Gemeinden setzen. So erstrahlt am 25. November die Kuppel der Christuskirche in Orange. In Feudenheim setzen mit der Johanneskirche und mit dem Turm der Epiphaniaskirche gleich zwei kirchliche Gebäude ein Zeichen der Solidarität. Auf dem Lindenhof beteiligt sich die Johannisgemeinde an dem leuchtenden Appell, in Neckarau wird die Matthäuskirche angestrahlt.

Die Pfingstbergkirche mit ihren großen Glasflächen wird von innen beleuchtet sein, um den internationalen Tag zu thematisieren – aber nicht in orange. Doch dafür hisst die Gemeinde eine Fahne von der Frauenorganisation Zonta, auf die der Aufruf „Orange the World“ zurückgeht, und legt vor der Kirche Informationsmaterial aus. pwr