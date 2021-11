Kirchen setzen auf offene Türen

Sie müssen nicht – und daher verzichten die Kirchen weitgehend auf die Anwendung von 3G- oder 2G-Regelungen in den Gottesdiensten. Die Landesregierung hat die Religionsgemeinschaften nämlich ausdrücklich von allen Verschärfungen, auch in der jetzt geltenden Alarmstufe, ausgeschlossen.

Zwar gibt es einzelne Gemeinden, die wegen der verschärften Situation insbesondere für große Festgottesdienste – etwa an Weihnachten – über eine Beschränkung auf geimpfte, genesene und getestete Besucher nachdenken oder gar überlegen, Schnelltests anzubieten. Die große Linie der beiden Dekane ist aber derzeit: Die Kirchen bleiben offen.

„Wir wollen niemanden vom Gottesdienst ausschließen“, betont etwa der katholische Stadtdekan Karl Jung. Und so äußert sich auch sein evangelischer Amtskollege Ralph Hartmann: „Wir erleben gerade, wie die Ungewissheit und die Unübersichtlichkeit der vergangenen Monate wieder aufleben“, spürt Hartmann in den Gemeinden. Da sei es die Aufgabe der Kirche, „in unseren Gottesdiensten Kraft, Trost und Hoffnung zuzusprechen. Deshalb wollen wir unsere Gottesdienste für alle Menschen offen halten und niemanden ausschließen“, bekräftigt auch er.

Aber Hartmann sieht die aktuelle Entwicklung der Pandemie „mit großer Sorge“ und rät daher zu „größter Vorsicht“. Auch Jung beobachtet die steigende Zahl der Corona-Erkrankten mit Sorge. Beide Dekane verweisen darauf, dass schon seit Monaten in den Kirchen ohnehin unverändert strenge Hygieneregeln gelten. Viele Plätze in den Kirchenbänken müssen frei bleiben. Ehrenamtliche Helfer an den Kirchentüren beider Konfessionen achten auf die festgelegten Abstände, die durchgehende Einhaltung der Maskenpflicht sowie die Erfassung der Kontaktdaten aller Teilnehmer. Bei der evangelischen Kirche hat man seit Erreichen der Warnstufe bereits einen vergrößerten Abstand von zwei Metern für Menschen unterschiedlicher Hausstände angeordnet.

Auch das Heiz- und Lüftungskonzept ist bei beiden Konfessionen unverändert geblieben – auch als die Corona-Zahlen zwischenzeitlich mal deutlich niedriger waren. „Die Kirchen bleiben also auch in diesem Winter unbeheizt“, bekräftigt Karl Jung. „Bei all diesen Maßnahmen hat es in der Zwischenzeit keine Lockerungen gegeben“, unterstreicht er.

Bei den Katholiken sei aber 3G oder 2G „vorerst nicht als generelle Vorgabe vorgesehen“, so Jung. Allerdings beobachte man die aktuelle Lage genau und werde sich „in jedem Fall an die gesetzlichen Vorgaben und die Anordnungen der Bistumsleitung halten“. Bei der evangelischen Kirche gibt es laut Hartmann auch „grundsätzlich keine Zugangsbeschränkungen“. Er schränkt jedoch ein, dass man „bei wenigen Gottesdiensten und Anlässen“ die 3G- oder in der Alarmstufe gar die 2G-Regel anwenden werde. „Darauf wird dann explizit hingewiesen“, so Hartmann.

„Leute werden ängstlicher“

Bei den Alt-Katholiken steht bereits fest, dass einer der drei Weihnachtsgottesdienste in der Schlosskirche nach der 2G-Regel läuft. „Aber solange es gesetzlich möglich ist, wollen wir sonst ermöglichen, dass jeder kommt – mit Maske und wahnsinnig großem Abstand“, so Pfarrerin Sabine Clasani. Der wurde jetzt von eineinhalb auf zwei Meter vergrößert. Doch das einzuhalten, sei in der großen Schlosskirche kein Problem: „Wir spüren ohnehin, dass die Leute wieder vorsichtiger und ängstlicher werden und sich mehr zurückhalten“, hat sie beobachtet.