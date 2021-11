Kirchen bieten coronakonforme Alternativen zu traditionellen St.Martin-Feiern

Mannheim. Die großen Martinsumzüge- und feiern müssen auch dieses Jahr coronabedingt ausfallen. Doch Eltern und Kinder müssen deswegen nicht auf das Feiern verzichten. Die Kirchengemeinden bieten Alternativen über die Gottesdienste hinaus, die an den wohl beliebtesten Heiligen erinnern lassen und Kindern zeigen, wie gut es ist, zu teilen und barmherzig zu sein. So strahlen beispielsweise Windlichter und Laternen am 11. November in Seckenheim, Mannheim-Neckarau und im Almenhof. In Mannheim- Käfertal findet am selben Tag ein Stationenweg mit Musik für Familien rund um die Kirche St. Laurentius statt. Auch im Stadtteil Wallstadt können sich Familien auf Entdeckertour begeben. Unter dem Motto „Sankt Martin – Barmherzigkeit leben“ können Kinder und Eltern am 12. November mit ihren Laternen verschiedene kunterbunte Stationen rund um die Kirche und im Ort ansteuern.

Schon jetzt kann man auf den Facebook- und Instagramkanälen der katholischen Kirche Mannheim einen Einblick aus den Kitas erhaschen. Was sich rund um den Martinstag in den Familienzentren und Kitas des Katholischen Stadtdekanats so tut, kann man bequem digital verfolgen.