Kinderwagen-Streit in Bahn eskaliert

Nachdem am vergangenen Freitag ein Streit in einer Straßenbahn zwischen mehrere Frauen eskaliert ist, sucht die Polizei jetzt Zeugen für den Vorfall, der sich gegen 17.40 Uhr in der Linie 4a in der Neckarstadt zugetragen hat. Die vier Frauen im Alter zwischen 24 und 41 Jahren sind wohl wegen eines Kinderwagens und der Frage, wo er in der Straßenbahn abgestellt werden sollte, aneinandergeraten. Die verbalen Streitigkeiten endeten laut Polizei in einer körperlichen Auseinandersetzung – bei der beteiligten Frauen wurden dabei im Gesicht verletzt. Allerdings ist der genaue Hergang des Zwischenfalls noch unklar. Wer etwas von dem Vorfall mitbekommen hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden: 0621/330 10. pol/lok

