Kinderwagen mit sechs Monate altem Baby rollt vor Lastwagen in Mannheim

Mannheim. Ein sechs Monate altes Baby in einem Kinderwagen ist am Dienstagnachmittag im Jungbusch Mannheim von einem Lastwagen erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, wartete eine 20 Jahre alte Frau mit ihren beiden Kindern an einer Fußgängerampel in der Schanzenstraße auf Grün. Aus bislang ungeklärter Ursache rollte der Kinderwagen auf die Fahrbahn, die ein Lastwagen befuhr. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Kinderwagen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Baby aus dem Kinderwagen auf die Fahrbahn geschleudert. Mit leichten Verletzungen wurde es in ein Krankenhaus gebracht.





AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1