Mannheim. Was passiert, wenn ein Clown Waffeln backt? Das können Kinder und ihre Eltern am Samstag, 22. April, um 14 Uhr auf der Freizeitwiesen-Bühne im Luisenpark sehen. Der Clown Joaquino Payaso versucht da am Waffeleisen sein Glück. Er hat am Samstag und Sonntag gleich mehrere Auftritte im Luisenpark.

