Kinderrechte im Fokus

Die UNICEF Arbeitsgruppe Mannheim - Ludwigshafen hat die Kandidierenden zur Bundestagswahl um eine Stellungnahme zu den Empfehlungen von UNICEF Deutschland anlässlich dieser gebeten. Das teilte die Arbeitsgruppe in einer Presseinformation mit. Die Antworten „wurden von den in der UNICEF AG engagierten Jugendlichen (genannt Junior Teamer) gesichtet und kommentiert“, so die Arbeitsgruppe.

Antworten ausgewertet

Die Zusammenfassung der Auswertung der Rückmeldungen der Bundestagskandidatinnen und -kandidaten durch die Junior Teamer sei wie folgt erfolgt: Die Arbeitsgruppe Mannheim/Ludwigshafen hatte sich in einem offenen Brief an die Bundestagskandidatinnen und –kandidaten für den Wahlkreis 275 Mannheim, der derzeit im Bundestag vertretenen Parteien, gewandt. Die Kandidatinnen und Kandidaten waren gebeten worden, zu den Empfehlungen von UNICEF Deutschland zur Bundestagswahl 2021 Stellung zu nehmen und zu beschreiben, welche Prioritäten sie im Falle ihrer Wahl in ihrer Arbeit als Parlamentarier diesbezüglich setzen würden.

Bei den Antworten kamen die unterschiedlichsten Inhalte auf. Von der Forderung nach einem Bundeskinderrechtsbeauftragten, Rufe nach besseren Bildungschancen, Förderung von Kids und Jugendlichen mit Behinderung sind zahlreiche Themengebiete angeschnitten. Es geht in den Statements der Kandidierenden auch um das Thema Wahlalter, Beteiligung und Bekämpfung von Kinderarmut. red

Info: Alle Antworten und Einordnung unter www.bit.ly/2XAiv5s

