Kindernachmittag bei Tutanchamun in den Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim. Er bestieg mit nur neun Jahren den Thron und starb im Alter von 18 Jahren: Tutanchamun. Am Mittwoch, 3. November von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es einen Kindernachmittag in der Ausstellung „Tutanchamun: Sein Grab und die Schätze“ in den Reiss-Engelhorn-Museen. Dabei erfahren die kleinen Besucher alles über den jungen Pharao, Ägypten als eines der mächtigsten Reiche aller Zeiten und den britischen Archäologen Howard Carter, der 1922 das Grab des Tutanchamun im Tal der Könige ausgegraben hat. Die kleinen Entdecker können mit einer kindgerechten Audio-Guide Version die Ausstellung erleben. Im Anschluss wartet ein Kinderschmink-Team und eine Luftballon-Künstlerin auf die Teilnehmer, um den Nachmittag unvergesslich zu machen. Von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es an der Tageskasse zehn Prozent Rabatt auf das Familienticket.

