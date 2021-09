Kindermalschule feiert Umzug

Seit 1997 gibt es in den Mannheimer Quadraten die Kindermalschule MalDumal. Leiterin Galina Scatova erweitert nun die Schule und zieht in neue Räumlichkeiten direkt an der Kunsthalle in M 7, 14 um. „Unsere Schule ist sehr beliebt und wir brauchten dringend mehr Platz, um unseren jungen Künstlern mehr Raum für ihre Kreativität zu geben“, erklärt die diplomierte Lehrerin, selbst Mutter von fünf Kindern. In Mannheim ist sie seit zwölf Jahren auch als Künstlerin bekannt und schon in verschiedenen Ausstellungen zu sehen gewesen. Zur Eröffnung gibt es an diesem Samstag, 25. September, ab 10 Uhr Kinderflohmarkt und Infos zur Malschule. Um 15 Uhr beginnt die feierliche Eröffnung mit Musik und Büffet. Der Eintritt ist frei. Infos unter maldumal.com. red/bhr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1