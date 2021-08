Mannheim. Das Zentrum für schwerbrandverletzte Kinder am Universitätsklinikum Mannheim hat den mit 1 000 Euro dotierten zweiten Platz beim QuMiK-Qualitätspreis 2021 gewonnen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Mannheimer Uniklinik am Dienstagmorgen hervor. Mit dem Preis zeichnet die Qualität und Management im Krankenhaus GmbH (QuMiK) innovative Projekte aus, die die Qualität und Wirtschaftlichkeit in Gesundheitseinrichtungen verbessern.

