Kinder und Jugendliche gratis ins Bad

In den kommenden Sommerferien dürfen Mannheimer Kinder und Jugendliche wieder umsonst in die städtischen Freibäder. Das kündigten Bürgermeister Ralf Eisenhauer und Fachbereichsleiter Uwe Kaliske überraschend am Ende der jüngsten Sitzung des Sportausschusses an. Die SPD hatte den freien Eintritt beantragt, um die von der Pandemie besonders belasteten Jüngeren erneut mit einem kleinen Ausgleich etwas zu entschädigen. Im vergangenen Jahr hatte es darüber eine längere, kontroverse Debatte gegeben, an deren Ende sich die Sozialdemokraten zum deutlichen Unmut der Stadtspitze mit einer klaren Mehrheit im Gemeinderat durchsetzten.

Diesmal sagte Eisenhauer, als er den Antrag aufrief, direkt eine Umsetzung zu, sofern dies aus den Haushaltsmitteln des Sportdezernats möglich sei. Kaliske erklärte direkt, dass das gehe. Man spare jetzt ja durch das Corona-bedingt erneut um ein Jahr verschobene Albert-Schweizer-Basketballturnier auch an anderer Stelle Mittel ein.

Die Ankündigung wurde fraktionsübergreifend einmütig begrüßt. CDU-Stadträtin Marianne Bade bedankte sich sogar „für die schönste Nachricht“ in dieser Sitzung des Sportausschusses. sma

