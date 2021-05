Kinder schmeißen Steine auf Straßenbahnen

Mannheim. Mehrere Kinder haben am Montagabend, gegen 18 Uhr, in Mannheim an der Haltestelle Carl-Benz Bad Steine auf zwei Straßenbahnen geworfen und dadurch zwei Glastüren beschädigt. Nach Angaben der Polizei konnte ein Zeuge die fünf flüchtenden Kinder jedoch beobachten und den alarmierten Beamten eine Personenbeschreibung abgeben.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Gruppe durch eine Streife im nahen Umfeld der Haltestelle angetroffen werden. Die Kinder flüchteten jedoch beim Erblicken der Polizisten. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Beamten, ein Gruppenmitglied einzuholen. Auch die weiteren vier Kinder konnten später ausfindig gemacht werden. Durch einen der geworfenen Steine wurde in der Straßenbahn ein siebenjähriges Kind leicht verletzt. Wer aus der Gruppe für die Taten verantwortlich ist, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.