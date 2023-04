Kinder lassen Asphalt erblühen

„Mannheimer Kreidegärten bringen Farbe ins Quadrat“: Unter diesem Motto sucht der „Pro Bono“-Verein Kinder und Jugendliche, die am Samstag, 15. April, zwischen 10 und 14 Uhr, im verkehrsberuhigten Bereich zwischen E 1 und F 1 den Asphalt aufblühen lassen. Passend zum Motto des Buga-Erlebniswochenendes „ Mannheim blüht auf“ können sich die kleinen und größeren Maler mit Straßenmalkreide künstlerisch austoben. Die Farben dürfen sie nach der Aktion als Dankeschön mitnehmen. Die schönsten Arbeiten werden prämiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon im Vorfeld können sich die Mädchen und Jungs online unter „kreidegarten@probono-kuk.de“ anmelden und erhalten so einen Platz, insgesamt stehen nur 75 mögliche Flächen zur Verfügung. „Schnell sein lohnt sich also“, versichert Thomas Mück, Erster Vorsitzender von „Pro Bono für Kunst und Kind“. Aber auch alle, die vorbeikommen und Lust darauf haben, können mitmachen, sofern noch Plätze zu haben sind. Ob sie alleine oder zu mehreren einen Kreidegarten anlegen, ist ihnen freigestellt.

Kreideboxen werden gestellt

Angemeldete erhalten ebenso wie Spontane in der Aktionszeit die Kreideboxen. „Wir von Pro Bono stehen als Initiator dieser Aktion, bereit, Flächen von jeweils einem Quadratmeter zuzuweisen und, wenn gewünscht, eine Einführung oder Hilfestellung zu geben“, so Mück.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Betreuung Platzmangel und Fehlzeiten in Kitas belasten Mannheimer Eltern Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Betreuung Fachkräfte fehlen – Eltern in Not Mehr erfahren

Um 14 Uhr werden die schönsten Kreidegärten in den verschiedenen Altersklassen prämiert und mit Preisen bedacht. Darunter zehn Plätze in einem Malkurs bei Alexander Bergmann vom Hofatelier Kunstschule & Offenes Atelier in der Jungbuschstraße 17. „Wenn Kinder malen, entwerfen sie Bilder nicht nur für den Moment, sondern auch für ihre Zukunft“, sagt Mück. mai