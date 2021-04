Mannheim. Schulen und Kitas in Mannheim bleiben ab Montag, 26. April, wegen der Corona-Pandemie vorerst geschlossen. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Demnach müssen Schulen, Berufsschulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen wegen des Inzidenzwerts von über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Präsenzunterricht einstellen. Damit kommt die Stadt den bundeseinheitlich festgelegten Regeln zur Eindämmung des Infektionsgeschehens nach.

„Wir haben großes Verständnis für die Situation der Eltern und Kinder.“ erklärte Familien- und Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert. Kinder seien in Mannheim keine Treiber der Pandemie, sagte er weiter und verglich die aktuellen Zahlen mit denen aus der Arbeitswelt: „An Schulen und Kitas gibt es aktuell sieben Cluster mit 29 positiv getesteten Kindern und Jugendlichen gegenüber mehr als 100 Infizierten aus sieben Clustern in Unternehmen.“ Kinder und Jugendliche seien in Mannheim im Vergleich zu Erwachsenen insgesamt seltener von Infektionen betroffen. „Insofern hätten wir uns bei der Ausgestaltung der Regelungen vor Ort mehr Gestaltungsmöglichkeiten gewünscht. „Diese sind durch das Bundesgesetz begrenzt“, so Grunert weiter.

Notbetreuung wird eingerichtet

Ausnahmen sind für Abschlussklassen und Förderschulen möglich. Eine Notbetreuung an den Schulen wird angeboten. Auch Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wechseln ab Montag in die Notbetreuung. Bereits am Donnerstag hatte die Stadt angekündigte, dass sie mit diesem Schritt rechne.

Nach derzeitigem Stand geht die Stadt davon aus, dass die Kriterien der Notbetreuung sich an den bisher bekannten orientieren. Die Testpflicht für Kinder als Voraussetzung für den Besuch einer Kindertageseinrichtung bleibe bestehen, wenn die Notbetreuung in Anspruch genommen werde. Die Testung von Krippen-Kindern wird weiterhin auf freiwilliger Basis empfohlen.

Info: Die Stadt Mannheim hat eine Telefon-Hotline für Eltern eingerichtet. Sie ist unter der Telefonnummer 293 -5656 ab Montag, 26. April, montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr erreichbar.