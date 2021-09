Kinder in der Neckarstadt-West dürfen sich über gesundes Mittagessen freuen

Mannheim. 35 Kinder der Humboldt-Grundschule und der Neckarschule in der Mannheimer Neckarstadt-West dürfen sich künftig täglich über ein gesundes Mittagessen freuen. Wie die Stadt mitteilte, machen dies Spenden des Rotary-Clubs Mannheims möglich. Diese unterstützen die Kinder im Rahmen des Projekts „Campus Neckarstadt-West“ in Form von finanziellen Stipendien, die am Mittwoch im Schulhof der Neckarschule übergeben wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit den 35 Stipendiums-Urkunden, die wir heute aushändigen dürfen, verbinden wir Rotarier die Hoffnung, dass diese jungen Menschen bei ihrem Start ins Leben eine deutlich bessere Chance bekommen, gesund, erfolgreich und zuversichtlich ihre persönliche Zukunft zu meistern“, betonte Stefan Post, Präsident des Rotary Clubs Mannheim. Bildungsbürgermeister Dirk Grunert erläuterte: „Die Urkunde gibt jeder und jedem von euch die Möglichkeit, am Campus Neckarstadt-West teilzunehmen und am Nachmittag – nach der Schule – ein gesundes Mittagessen zu bekommen.“ Das Geld trage zudem dazu bei, Nachmittagsangebote umzusetzen.

Das Projekt Campus Neckarstadt-West ist nach Angaben der Stadt ein an den Interessen der Grundschulkinder orientiertes Angebot mit hohem Vernetzungscharakter. Seit Februar 2020 können Kinder das Nachmittagsangebot mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Förder- und Freizeitangebot nutzen. Es handelt sich dabei um ein freiwilliges schulergänzendes Angebot. Es habe zum Ziel, mehr Bildungsgerechtigkeit und gleiche Teilhabechancen für die Kinder zu schaffen. Das Projekt Campus Neckarstadt-West wird durch das Ministerium für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg gefördert. Finanzielle Unterstützung leisten auch die Mannheimer Rotary Clubs, die für jedes teilnehmende Kind ein „Stipendium“ von 50 Euro pro Monat ermöglichen, das zur Deckung der Kosten beiträgt.