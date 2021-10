Kinder gerettet

Am 22. Oktober 1940 verschleppten die Nationalsozialisten fast 2000 Juden aus Mannheim in das Lager Gurs am Nordrand der Pyrenäen. Unter ihnen waren 200 Kinder und Jugendliche. Dennoch gelang es, über zwei Drittel der Kinder vor der Vernichtung zu retten. Darüber sprechen Brigitte und Gerhard Brändle in einem Vortrag mit dem Titel „Rettet die Kinder – ein anderer Blick auf die Geschichte des Lagers Gurs vor 81 Jahren“ am Donnerstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der Jüdischen Gemeinde in F 3, 4. Das Karlsruher Ehepaar recherchierte, unterstützt vom Oberrat der Israelitischen Religionsgemeinschaft in Baden, die ab 1941 laufende Rettungsaktion „Ökumene des Widerstands“ von verschiedenen religiösen, humanitären und politischen Organisationen. Sie hatten die Kinder mit falschen Papieren ausgestattet und sie in Frankreich vor dem Zugriff der Nazis versteckt. An dem Abend gelten die 3-G-Regeln. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per E-Mail an amnonseelig@gmail.com ist erforderlich. pwr

