Kind vor dem Ertrinken gerettet

Ein sechsjähriges Kind ist am Donnerstagnachmittag am Vogelstangsee leblos im Wasser getrieben und musste anschließend wiederbelebt werden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten zwei Zeugen, wie das Mädchen gegen 16.30 Uhr mit dem Gesicht nach unten am Ufer des Sees trieb. Sie zogen die Sechsjährige an Land. Als sie bemerkten, dass das Kind keinen Puls mehr hatte und nicht mehr atmete, begannen sie sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Kurze Zeit später fing das Mädchen wieder selbstständig zu atmen an, kam zu Bewusstsein und war ansprechbar. Die alarmierten Rettungskräfte übernahmen die medizinische Versorgung des Kindes und brachten es in eine Kinderklinik.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher noch nicht bekannt. pol/tbö