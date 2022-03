Kind mit Tüte auf den Kopf geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein 13-Jähriger ist von einem fremden Mann am Donnerstag am Mannheimer Hauptbahnhof mit einer Tüte auf den Kopf geschlagen worden.

Wie die Polizei berichtete, war der Junge gegen 16:30 Uhr am Bahnsteig 12. Als er in die S-Bahn der Linie 9 steigen wollte, wurde er unvermittelt von hinten durch einen Unbekannten angegriffen.

Eine Videoauswertung ergab, dass der Täter beim Verlassen der S9 den Geschädigten von hinten mit einer Tüte gegen den Kopf schlug. Was sich in der Tüte befand, ist derzeit unklar.

Der Junge wurde laut Polizeibericht sowohl an der Wange als auch am Ohr leicht verletzt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen Unbekannt aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Telefonnummer 0721/120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

