Mannheim. Am Landgericht Mannheim startet am Donnerstagmorgen der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogendealer und seine Beihelferin. Der Mann soll in der Ludwigshafener Wohnung seiner Bekannten mit deren Einvernehmen kiloweise Marihuana gelagert haben, um den Stoff in Mannheim zu verkaufen. Auch Waffen wurden bei den Angeklagten gefunden, Ecstasy-Tabletten und kleine Mengen Kokain.

