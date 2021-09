Kiloweise Marihuana in Mannheimer Hotelzimmer sichergestellt - Trio in Haft

Mannheim. Bei drei Männern im Alter von 20, 25 und 26 Jahren sind bei einer Durchsuchung der Polizei in Mannheim 3,6 Kilogramm Marihuana aufgefunden worden. Die Beamtinnen und Beamten schlugen in einem von dem Trio angemieteten Hotelzimmer in der Innenstadt zu, teilte die Polizei sowie die Staatsanwaltschaft Mannheim mit. Gegen die drei Beschuldigten wurde Haftbefehle erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 20 und 25 Jahren sollen spätestens seit September 2021 im Mannheimer Stadtgebiet Marihuana an den Mann und die Frau gebracht haben. Dabei soll es sich auch um größere Mengen gehandelt haben. Für den vergangenen Sonntag, 26. September, war nach weiteren Angaben der Behörden der Verkauf von mindestens 600 Gramm Marihuana an den 26-jährigen Tatverdächtigen geplant gewesen. Zur Übergabe des Rauschgifts kam es jedoch nicht. Die Polizei kam ihnen zuvor.

Neben den 3,6 Kilogramm Marihuana wurden bei dem 26-jährigen Beschuldigten 2.600 Euro Bargeld sicherstellt. Dies sei für den Kauf des Rauschgifts vorgesehen gewesen. Die drei Männer wurden im Anschluss der Durchsuchung vorläufig festgenommen.

Am Montag wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim beim Amtsgericht Mannheim die Haftbefehle wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr gegen die drei Verdächtigen erlassen. Alle drei wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.



