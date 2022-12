"Kids on Ice" in der SAP Arena: Eishockey-Nachwuchs für die Mannheimer Maddogs

Mannheim. Die SAP Arena öffnet am Sonntag, 18. Dezember, für den Nachwuchs des Eishockey-Vereins Maddogs Mannheim. Beim Tag der offenen Tür „Kids on Ice“ von 8 bis 11 Uhr können Kinder erste Schritte auf dem Eis in der Trainingshalle Nord wagen. Die offene Laufschule richtet sich dabei laut Veranstalter an Kinder von vier bis zehn Jahren. Der Eintritt ist kostenlos. Die Kinder werden für das Training dabei in zwei Gruppen aufgeteilt: Anfänger mit Unterstützung (ohne Eltern) und Fortgeschrittene mit Schläger. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen sowie eine Tombola. Einen Tag vorher, am Samstag, 17. Dezember, ist der Verein auch schon in der SAP Arena Halle Süd vor Ort. Dann allerdings ab 19.45 Uhr zum Spiel gegen die Baden Rhinos in der Hauptrunde der Regionalliga Südwest. vs

