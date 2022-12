Kids Cup im Januar

Mannheim. Die Mad Dogs Mannheim laden von Montag, 2. Januar, bis Donnerstag, 5. Januar, zum 14. Kids Cup in die beiden Nebenhallen der SAP Arena ein. Den Auftakt macht am 2. Januar ab 8.20 Uhr das U 11-Turnier in der Südhalle, wo am 3. Januar (15.50 Uhr) auch das Endspiel stattfindet. Beim U 11-Turnier treffen in der Gruppe Gelb der Mannheimer ERC Eishockey, die HC Gladiators Aosta (Italien), die ESC River Rats Geretsried, der Verein GirlsEishockey.de aus dem unterfränkischen Hammelburg und die Löwen Frankfurt aufeinander. In der Gruppe Schwarz stehen sich die gastgebenden Mad Dogs Mannheim, der Heilbronner EC, die Eishockey Jugend Kassel, die ESG Hannover und der EC Bergisch Land gegenüber.

Auch das U 9 Turnier startet am 2. Januar (9 Uhr, Nordhalle) und endet ebenfalls am 3. Januar (15.50 Uhr, Südhalle) mit dem Finale. Beim U 9-Turnier starten die Mad Dogs Mannheim, der MERC Eishockey, die ESG Hannover, die ESC River Rats Geretsried, GirlsEishockey.de, der Krefelder EV, die Löwen Frankfurt und die Eishockey Jugend Kassel in einer Gruppe.

Die Mad Dogs laden zum Turnier in die SAP Arena ein. © Andreas Arnold/dpa

Am 4. Januar ab 8 Uhr steigt das U 13-Turnier und endet am 5. Januar mit dem Endspiel (16.35 Uhr/ Südhalle). Der MERC Eishockey, die Löwen Frankfurt, die Eishockey Jugend Kassel, GirlsEishockey.de und die Red Knights aus dem belgischen Tienen bilden dabei die Vorrundengruppe Gelb. In der Gruppe Schwarz stehen sich die Mad Dogs Mannheim, der Heilbronner EC, die Roten Teufel Bad Nauheim, die Young Roosters Iserlohn und die ESG Hannover gegenüber. and