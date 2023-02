Kicken für den kleinen Sebastian

Erst vor einigen Tagen absolvierte die erste Mannschaft des VfR Mannheim ein Benefizspiel zugunsten des an Leukämie erkrankten sechsjährigen Sebastian Malcherek aus Mannheim. An diesem Tag entstand auch die Idee eines Charity-Fußballcamps für Kinder: So veranstaltet Marco Raimondo-Metzger, Teamkapitän und Innenverteidiger des VfR Mannheim sowie Inhaber der Fußballschule „Future Champs“, am 24. Februar ein eintägiges Charity-Fußballcamp zugunsten des kleinen Fußballfans Sebastian.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die aus dem Camp generierten Einnahmen werden komplett an die Familie von Sebastian gespendet, teilt der VfR mit. Die Veranstaltung wird auf den Kunstrasenplätzen des blau-weiß-roten Nachwuchszentrums am Josef-Bußjäger-Weg abgehalten. Die Verpflegung der Kinder übernimmt kostenfrei derweil das Catering-Unternehmen „PureTaste“, welches dem Unternehmensverbund des VfR-Trikotsponsors SI Trading angehört. Zudem erhalten alle Kids ein Trikot. Gegen eine Mindestteilnahmegebühr von 60 Euro wird den Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren von 10 bis 15 Uhr „ein unterhaltsamer wie auch lehrreicher Fußballtag“ unter der Leitung und Obhut von Raimondo-Metzger ermöglicht. Weitere Infos: www.charity.futurechamps.de. Anmelden kann man die Kinder bis 23. Februar, 20 Uhr, mit Anmeldeformular an info@futurechamps.de . see

Info: Anmeldeformular abrufbar unter www.bit.ly/3XRajHK