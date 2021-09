Kesselwagen mit giftigem Gas am Rangierbahnhof entgleist

Mannheim. Ein Kesselwagen ist am Dienstagabend am Mannheimer Rangierbahnhof entgleist. Nach ersten Angaben der Feuerwehr fiel der mit 65 Tonnen Methylchlorid beladene Waggon bei einem Transportunfall auf die Seite. Eine Gefahr würde durch das giftige Gas derzeit nicht bestehen, berichtete ein Sprecher auf Anfrage. Es wurde zunächst kein Austritt des Stoffs festgestellt. Bei Methylchlorid handelt es sich um ein flüssiges und leicht entzündbares Gas.

Am Abend wurde über das weitere Vorgehen beraten. Es sollte sich dann entscheiden, ob das Gas noch am Dienstag oder erst am Mittwoch abgepumpt werden soll, sagte der Sprecher weiter. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.